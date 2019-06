Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Auto gerammt und weitergefahren - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Montagabend (24. Juni, 23 Uhr) an der Kreuzung Musfeld-/Friedensstraße die Vorfahrt einer 29-jährigen Frau nicht beachtet, die mit ihrem weißen Citroen in Richtung Heerstraße unterwegs war. Beide Wagen stießen zusammen. Der silberfarbene Daimler, der von links kam, stieß seitlich gegen die Stoßstange des Citroen. Danach wendete der unbekannte Mercedesfahrer, der laut Zeugen halblange gewellte dunkle Haare hat und zur Tatzeit ein weißes T-Shirt trug. Der zwischen 25 und 35 Jahre alte Mann fuhr in Richtung Düsseldorfer Straße davon. Nach Angaben von Zeugen war die Ampel für die Citroen-Fahrerin grün. Ein 26-jähriger Insasse verletzte sich und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Der Sachschaden beträgt mindestens 1.200 Euro. Das Verkehrskommissariat 22 sucht Zeugen, die genauere Angaben zum Fahrer machen oder ihn wiedererkennen können. Hinweise bitte telefonisch an die 0203 280-0. (stb)

