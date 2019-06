Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Männer streiten sich mit Fäusten

Duisburg (ots)

Am Montagabend (24. Juni, 21 Uhr) ist es zwischen einem Trio (32, 36, 43 Jahre) und einer Gruppe von rund 20 Personen in der Grünanlage Sedanstraße/Immendahl zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei soll einer der Unbekannten, der zur Tatzeit ein rotes T-Shirt trug, zunächst seinen schwarzen Kampfhund mit dem Namen "Seico" auf den 43-Jährigen gehetzt haben. Der Hund sei den Befehlen nicht gefolgt, so dass drei Personen aus der Gruppe begonnen hätten, auf den 43-Jährigen einzuschlagen. Warum es zu der Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppen kam, ist unklar. Die inzwischen alarmierten Rettungskräfte brachten den 36-Jährigen ins Krankenhaus. Der leicht verletzte 43-Jährige wollte selbst einen Arzt aufsuchen. Die Beamten konnten die unbekannten Täter vor Ort nicht mehr antreffen und schrieben eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die genauere Angaben zu der Auseinandersetzung machen können, melden sich bitte beim KK 36 unter 0203 280-0. (stb)

