Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn

Rumeln-Kaldenhausen: Brände im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Sonntag (23. Juni) hat ein Mann (40), als er seine Wohnung auf der Bremenstraße Ecke Buschstraße in Alt-Hamborn gegen 10:30 Uhr verließ, schwarzen Rauch entdeckt, der von Gartenparzellen im Hinterhof ausging. Er verständige daraufhin die Rettungskräfte. Als die verständigten Polizisten eintrafen, versorgten Rettungssanitäter eine Anwohnerin (47), die zuvor versucht hatte den Brand zu löschen. Hierbei zog sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Durch das Feuer wurden insgesamt fünf Gartenlauben beschädigt. Brandermittler der Polizei und ein Sachverständiger haben die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.

Am Montag (24. Juni) sind Feuerwehr und Polizei gegen 2 Uhr zum Brand eines Kornfeldes im Bereich der Düsseldorfer Straße in Rumeln-Kaldenhausen ausgerückt. Anwohner hatten einen Knall gehört und Rettungskräfte gerufen. Die Brandstelle befindet sich am Rande des Feldes und grenzt an eine Kleingartenanlage. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten Gartenabfälle und Autoreifen, die im Bereich einer Kleingartenparzelle lagerten, in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Personen wurden nicht verletzt.

Das Kriminalkommissariat 11 hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu Tatverdächtigen oder dem Brandgeschehen machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203-280-0 bei der Polizei. (dab)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell