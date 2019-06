Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Nord: Auto- und Kradfahrer stoßen zusammen

Duisburg (ots)

Ein Autofahrer hat am Dienstagmorgen (25. Juni, 8:40 Uhr) einen Motorradfahrer übersehen. Der 41-Jährige war auf der Lotharstraße in Richtung Forsthausweg unterwegs, als er auf der anderen Straßenseite eine freie Parklücke entdeckte. Um dort einzuparken, zog er seinen Ford nach links. In diesem Moment hatte ein Motorradfahrer gerade zum Überholen angesetzt. Beide stießen zusammen. Dabei stürzte der 67-jährige Yahama-Fahrer. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten, aber ansprechbaren Mann ins Krankenhaus, wo ihn Ärzte stationär behandeln. Der Autofahrer muss sich jetzt mit dem Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung auseinandersetzen. (stb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell