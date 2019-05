Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erhitzte Gemüter

Kaiserslautern (ots)

Zwischen zwei Gruppen "junger Hitzköpfe" ist es in der Nacht zu Sonntag in der Fruchthallstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Gegen 1.30 Uhr meldeten Zeugen, dass an der Mall mehrere Jugendliche randalieren würden. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeistreifen fest, dass es sich um zwei Gruppen handelte, die in einen Streit geraten waren, der sich hochschaukelte.

Da die Gemüter ziemlich erhitzt und einige Beteiligte alkoholisiert waren, gestaltete sich die Anzeigenaufnahme anfangs etwas schwierig. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte das Ganze mit einem Wortgefecht begonnen, war in gegenseitige Schubsereien übergegangen und mündete letztlich in wechselseitigen Körperverletzungen durch Schläge. Zwei junge Männer, 19 und 24 Jahre alt, trugen Verletzungen davon, sie verzichteten aber auf die Stellung eines Strafantrags.

Weil die beiden mutmaßlichen Täter, 20 und 23 Jahre alt, kurz zuvor am Stiftsplatz bereits mit der Polizei zu tun hatten und einen Platzverweis erhielten - dem sie offenbar nicht nachkamen - wurden sie in Gewahrsam genommen. | cri

