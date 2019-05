Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fünfjährige stürzt mit Fahrrad

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine kleine Fahrradfahrerin ist am Sonntagnachmittag in Enkenbach-Alsenborn von einem Auto vermutlich leicht touchiert worden und daraufhin gestürzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam die Autofahrerin in der Straße "Am Mühlberg" von einem privaten Grundstück und wollte auf die öffentliche Straße fahren. Dabei musste sie den Bürgersteig überqueren, wo gerade ein 5-jähriges Mädchen auf seinem Fahrrad in Richtung Rosenhofstraße fuhr. An der Einmündung kam es zu einem leichten Kontakt - dadurch stürzte das Kind zu Boden und zog sich Schürfwunden am Knie zu. Das Mädchen wurde vorsorglich zur Untersuchung ins nächste Krankenhaus gebracht. | cri

