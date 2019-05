Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrzeuge beschädigt - Verantwortliche gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls am späten Samstagabend im Benzinoring. Der verantwortliche Fahrer flüchtete von der Unfallstelle.

Nach den Angaben einer jungen Frau hatte sie ihr Auto am Samstag gegen 21 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 14 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie gegen 23.30 Uhr wieder zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie fest, dass der Toyota in der Zwischenzeit beschädigt wurde. Ein unbekannter Autofahrer streifte den Pkw offenbar im Vorbeifahren - dabei riss der Außenspiegel auf der Fahrerseite ab.

Zeugen, die etwas von dem Unfall mitbekommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden.

Nicht durch einen Unfall, sondern mutwillig beschädigt wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Pkw, der in der Bierstraße abgestellt war. Dem Fahrzeughalter fiel am frühen Sonntagmorgen auf, dass sein VW Jetta auf der Beifahrerseite über die gesamte Länge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. Die Schadenshöhe dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Von den Tätern fehlt derzeit jede Spur. Tatzeit: zwischen 18 und 7 Uhr.

Gesucht wird auch noch nach den Tätern, die in der Nacht zu Sonntag in der Ländelstraße einen Pkw beschädigt haben. Unbekannte rissen hier an einem geparkten Opel Astra das hintere Kennzeichen samt Halterung ab

Zeugen fanden das Kennzeichen am Sonntagvormittag an der Ampel Ecke Mainzer Straße/Hilgardring, also rund 400 Meter vom Parkplatz des Wagens entfernt.

Erst nachdem die Polizei den dazugehörigen Fahrzeughalter ausfindig gemacht hatte, fiel dem Mann auf, dass an seinem Pkw das Kennzeichen samt Halterung fehlt. Nach Angaben des 38-Jährigen hatte er den Opel Astra am Samstagabend in der Ländelstraße abgestellt. Die Tatzeit liegt demnach zwischen 20 und 9.30 Uhr. Täterhinweise gibt es bislang nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist ebenfalls nicht bekannt. | cri

