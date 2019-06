Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Parfümdieb erwischt

Duisburg (ots)

Ein Detektiv hat am Montagmittag (24. Juni, 11:30 Uhr) in einem Warenhaus an der Düsseldorfer Straße einen Mann festgehalten, der Parfüm im Wert von 150 Euro stehlen wollte. Als der 32-Jährige ihn ansprach, stieß der Dieb ihn weg. Es gelang dem Detektiv, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Sie nahmen den 40-Jährigen mit zur Wache und schrieben eine Anzeige wegen Diebstahls. (stb)

