Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Schuhdiebin festgehalten

Duisburg (ots)

Zwei Verkäuferinnen (24, 28 Jahre) haben am späten Montagnachmittag (24. Juni, 17:45 Uhr) eine 57-jährige Frau festgehalten, die mit drei Paar Schuhen das Schuhgeschäft auf der Kuhstraße ohne zu bezahlen verlassen wollte. Die Diebin hatte den Alarm der Sicherungen ausgelöst und im Anschluss eine Mitarbeiterin gekniffen. Es gelang jedoch, die Frau ohne festen Wohnsitz festzuhalten. Die inzwischen verständigten Beamten nahmen sie mit zur Wache. Die Überprüfung ihrer Personalien ergab, dass sie sich illegal in Deutschland aufhält. Sie verblieb zunächst in Gewahrsam und wurde heute dem Ausländeramt überstellt. (stb)

