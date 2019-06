Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: versuchter Einbruch ins Sonnenstudio

Hildesheim (ots)

Elze: In der Nacht zum 04.06.2019, 19:00 Uhr bis 06:40 Uhr, versuchten unbekannte Personen einzubrechen in ein Sonnenstudio in Elze, Saaledamm mit nachbarlicher Heizungsfirma. Die Glasscheibe wurde eingeworfen. Die Räumlichkeiten wurden durchwühlt. Eine Tür wurde aufgebrochen. Es entstand Sachschaden. Diebesgut steht bislang nicht fest.

