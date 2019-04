Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Einbrecher entwenden Harley-Davidson

Bad Segeberg (ots)

Anfang der Woche ist es in der Carl-Benz-Straße zum Diebstahl einer Harley-Davidson gekommen, die in einer Lagerhalle untergestellt war. Die Täter flüchteten unerkannt.

Am gestrigen Dienstagmorgen gegen 8:00 Uhr stellte der Besitzer der Lagerhalle den vollendeten Einbruch in die Halle fest. Bei der Nachschau stellte er das Fehlen des Motorrads, welches einem 33-jährigen Kaltenkirchener gehört, fest. Der Hallenbesitzer gab den Beamten gegenüber an, die Halle am Sonntag, den 7. April 2019, gegen 22:00 Uhr verlassen zu haben. Zu diesem Zeitpunkt sei das Motorrad noch da gewesen.

Das Gefährt verfügte über eine Zulassung aus dem Kreis Segeberg. Sein Wert wird im unteren fünfstelligen Bereich beziffert.

Denkbar ist, dass die Täter zum Abtransport des Motorrads einen Anhänger oder einen Transporter verwendet haben.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer hat im beschriebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Carl-Benz-Straße bemerkt? Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04551 884-0 entgegen.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Dirk Scheele

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell