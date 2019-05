POL-HB: Nr.: 0335--Fahrraddiebstahl vorbeugen - Registrierungstermine der Polizei

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, Bischofsnadel Zeit: 21. und 22. Mai 2019, 8.30 bis 13 Uhr

Am 21. und 22. Mai 2019 ist die Polizei zwischen 8.30 und 13 Uhr in der Innenstadt in der Bischofsnadel für Fahrradregistrierungen und Beratungen in Sachen Fahrraddiebstahlssicherung vor Ort. Wer dort sein Fahrrad registrieren lassen möchte, muss Ausweis und Kaufbeleg dabei haben.

Denn mit den steigenden Temperaturen beginnt die Radsaison, die auch bei Fahrraddieben beliebt ist. Radler sollten sich deshalb Gedanken über den Diebstahlschutz ihres Fahrrads machen. Seit Jahren ist die Zahl der Fahrraddiebstähle unverändert hoch. So wurden im vergangenen Jahr in Bremen 6080 Räder als gestohlen gemeldet. Dabei können schon einfache Maßnahmen vor Fahrraddiebstahl schützen.

Registrierung:

Optimal ist die Registrierung, die es ermöglicht, Räder leicht ihren Besitzern zuzuordnen. Auch die abschreckende Wirkung ist groß: Registrierte Räder sind für den Dieb zum Weiterverkauf kaum zu gebrauchen. Und bei einer Kontrolle kann er leicht als unrechtmäßiger Besitzer identifiziert werden. Die Polizei Bremen bietet die Registrierung auch -kostenlos- an den Polizeirevieren an.

Ein massives Fahrradschloss:

Es empfiehlt sich, ein stabiles Stahlketten-, Bügel- oder Panzerkabelschloss mit VdS-Siegel zu verwenden, das groß genug ist, um das Fahrrad an einem festen Gegenstand, wie etwa einem Fahrradständer, anzuschließen. Nur das Vorder- und Hinterrad blockieren, reicht als Schutz vor Dieben nicht aus, diese können blockierte Räder mühelos wegtragen oder verladen.

Fahrradpass: Von der Polizei werden immer wieder gestohlene Fahrräder sichergestellt, aber viele Diebstähle bleiben unaufgeklärt, weil die Besitzer ihre Fahrräder nicht ausreichend beschreiben konnten. Der Fahrradpass hilft, das Fahrrad wiederzufinden. Er liefert die Daten für die Anzeige bei der Polizei und ist hilfreich, wenn man den Verlust der Versicherung meldet. Lassen Sie sich schon beim Kauf des Rades einen solchen Pass ausstellen. Fertigen Sie Fotos von Ihrem Fahrrad und nehmen diese zu Ihren Unterlagen. Bewahren Sie die Unterlagen samt Rechnung auf.

Elektrofahrrad:

Wenn Sie ein Elektrofahrrad abstellen, nehmen Sie wertvolle Zubehörteile wie den Akku unbedingt immer mit oder sichern Sie diesen mit einem zusätzlichen stabilen Schloss. Die Akku-Schlösser, die viele Elektrofahrräder haben, reichen als Diebstahlschutz nicht aus.

Der richtige Abstellplatz:

Vermeiden Sie, Ihr Rad in dunklen Ecken, auf einsamen Plätzen oder in schlecht einsehbaren Straßen abzustellen. Auch Öffentlichkeit schützt vor Diebstahl.

Sollte es doch zu einem Diebstahl kommen: Anzeige erstatten, persönlich am Polizeirevier oder unter www.onlinewache.bremen.de. Bei Kontrollen lässt sich ein Diebstahl feststellen und das registrierte Rad kann dem rechtmäßigen Eigentümer wieder ausgehändigt werden. Manche Diebe suchen nur eine Fahrgelegenheit nach Hause. Aufgefundene registrierte Fahrräder können wieder ausgehändigt werden.

Weitere Präventionshinweise "Rund um das Fahrrad" finden Sie auch auf www.polizei.bremen.de.

