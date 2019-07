POL-PDKL: A6/Kaiserslautern, Pkw geht in Flammen auf

Polizeidirektion Kaiserslautern

Am Donnerstagabend ist in Höhe Kaiserslautern West an der Auffahrt zur A6 in Richtung Saarbrücken ein Pkw in Brand geraten. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der Mercedes zunächst infolge einer Motorpanne zum Stehen. Die Insassen konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen, bevor aus dem Motorraum Flammen schlugen. Kurz darauf brannte der Mercedes lichterloh. Der Brand griff auch auf die angrenzende Böschung über, konnte aber durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Während der Löscharbeiten war die Auffahrt zur A6 kurzzeitig gesperrt.

