Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

B 420/Meisenheim (ots)

Wegen einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer wird der Fahrer eines blauen Transporters der Marke Ford mit Wiesbadener Kennzeichen (WI - ) beschuldigt. Eine Autofahrerin verständigte am Mittwochnachmittag die Polizei in Lauterecken, dass sie und weitere Fahrzeuge auf der B 420 zwischen Meisenheim und Odenbach überholt wurden. Dies wäre in Fahrtrichtung Kusel an einer unübersichtlichen Stelle vor einer Kurve geschehen. Kurze Zeit später konnte die Streife den beschriebenen Transporter in Glanbrücken anhalten und den Fahrer kontrollieren. Die Polizei bittet darum, dass sich die Insassen der beiden ebenfalls um 16:13 Uhr überholten Fahrzeuge, einem PKW KIA oder Fiat und eines Traktors mit Anhänger unter der Telefon-Nummer 06382 9110 als weitere Zeugen melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



