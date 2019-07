Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebinnen am Werk?

Kaiserslautern (ots)

Zwei Frauen haben sich am Donnerstag in einem Lebensmitteldiscounter in der Mennonitenstraße verdächtig verhalten. Eine 73-Jährge schilderte, dass die beiden während des Einkaufs um sie herumgeschlichen seien. Später an der Kasse bemerkte die Frau, dass ihr Geldbeutel mit Ausweispapieren, Bankkarten und Bargeld fehlte. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Taschendiebstahls. Zeugen, die gegen 13.30 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zu den beiden Frauen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

