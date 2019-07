Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrerin beim Ausparken verletzt

Kaiserslautern (ots)

Ein Autofahrer hat am Donnerstag in der Entersweilerstraße eine Fahrradfahrerin verletzt. Der 75-Jährge übersah die Frau beim Rückwärtsausparken. Als er mit seinem Wagen aus der Parklücke fuhr, prallte er mit der 83-Jährigen zusammen. Die Seniorin fuhr auf dem Geh- und Radweg und stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall ging ihre Brille zu Bruch, am Auto und am Fahrrad war kein Schaden entstanden. |erf

