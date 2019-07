Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 90-Jährige in hilfloser Situation gefunden

Lauterecken (ots)

Eine 90 jährige Frau ist über drei Tage nicht mehr gesehen worden. Dies war der Sprechstundenhilfe des Hausarztes am Mittwoch aufgefallen. Die verständigte Polizei konnte in das Haus der Seniorin (im Bereich der VG Lauterecken-Wolfstein) gelangen und fand die Dame in einem hilflosen Zustand auf dem Boden liegend. Obwohl sie ansprechbar war, wurde vorsorglich ein Notarzt hinzugezogen. Sie wurde schließlich nach der ersten Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Die derzeitige große Hitze setzt gerade den älteren Menschen erheblich zu. Mangel an Flüssigkeit, der Aufenthalt im Freien oder im heißen Fahrzeug, der warmen Wohnung, bringen zusätzliche Probleme in den Alltag der Senioren, die gemeistert werden müssen. Jedem Hinweis, wie dem der aufmerksamen Arzthelferin, geht die Polizei nach. Auch hier gilt: Besser einmal zu viel eine denkbare Gefahrenlage abklären als zu wenig. Die 90-Jährige kann ihrem Schutzengel dankbar sein, der rechtzeitig eine Überprüfung der Sachlage angeregt hatte.

