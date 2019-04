Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unfallfluchtermittlungen dank Zeugenhinweisen

Mainz-Neustadt (ots)

Dienstag, 23.04.2019, 18:27 Uhr

Am Dienstagabend beobachtet ein Zeuge, dass der Fahrer eines Kleintransporters die Hintere Bleiche in Richtung Kaiser-Friedrich-Straße befährt und nach rechts in die Schießgartenstraße abbiegt. Beim Abbiegevorgang touchiert der Fahrer des Transporters einen Pkw der am Fahrbahnrand der Schießgartenstraße geparkt ist. Daraufhin fährt der Sohn des Zeugen dem Transporter mit einem Skateboard hinterher, um sich das Kennzeichen zu notieren. Ein weiterer Zeuge schildert den Polizeibeamten, dass er zuvor beobachtet habe, dass der Fahrer des Transporters in einem Geschäft Waren auslieferte. Durch die Zeugenhinweise können weitere Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt werden, welche zur Feststellung des Halters des mutmaßlichen Unfallverursacherfahrzeugs führen. Die Ermittlungen dauern an.

