Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfallflucht in der Mainzer Altstadt

Mainz-Altstadt (ots)

Dienstag, 23.04.2019, 19:00 Uhr

Am Dienstagabend parkt eine 29-Jährige ihren Pkw in der Kötherhofstraße in Fahrtrichtung Inselstraße am rechten Fahrbahnrand. Kurze Zeit später beobachtet ein bislang unbekannter Zeuge, dass ein Fahrzeug vor dem Pkw der 29-Jährigen einparken möchte und dabei den Pkw am Frontstoßfänger streift. Der Zeuge spricht die Unfallverursacherin daraufhin auf den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge an, die Unfallverursacherin entfernt sich jedoch von der Unfallstelle ohne ihren Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligte nachzukommen. Der Zeuge hinterlässt daraufhin am Fahrzeug der Geschädigten eine Nachricht. Durch die Angaben des Zeugen kann die Halterin des mutmaßlichen Verursacherfahrzeugs ermittelt werden.

Der bislang unbekannte Unfallzeuge wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mainz 1 zu melden.

Wer darüber hinaus sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

