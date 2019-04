POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit einem verletzten Fußgänger

Polizeipräsidium Mainz

Samstag, 20.04.2019, 11:10 Uhr

Eine 70-jährige Autofahrerin befährt die Wilhelm-Raabe-Straße in Richtung Breite Straße und biegt dort links ab. Dabei übersieht sie einen 82-jährigen Fußgänger, der die Breite Straße aus Richtung Josef-Ludwig-Platz kommend überqueren möchte. Es kommt zum Zusammenstoß so dass der 82-Jährige stürzt und in ein Krankenhaus verbracht wird.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

