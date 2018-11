FW-GE: Eine leicht verletzte Person bei einem Küchenbrand in Horst

1 weiterer Medieninhalt

Bild Feuerwehr Gelsenkirchen Bild-Infos Download

Gelsenkirchen (ots) - Heute Vormittag kam es in Gelsenkirchen Horst zu einem Küchenbrand mit einer leicht verletzten Person. Als die Mieter der Brandwohnung vom Einkaufen kamen, bemerkten sie wie Rauch aus ihrem Küchenfenster ins Freie drang und verständigten sofort die Feuerwehr. Die Leitstelle alarmierte die zuständigen Einsatzkräfte der Wachen Heßler und Buer. Beim Eintreffen des ersten Löschfahrzeuges wurde noch eine Person im Gebäude vermisst. Ein Trupp wurde zur Menschenrettung im zweiten Stock , ein weiterer zu Brandbekämpfung im ersten Stock des Gebäudes eingesetzt. Zeitgleich wurden weitere Einsatzkräfte der Wache Altstadt und ein Notarzt nach Horst geschickt. Nach kurzer Zeit konnte Entwarnung gegeben werden. Die vermisste Person wurde im Treppenraum gefunden und aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht. Auch das Feuer in der Brandwohnung konnte schnell gelöscht werden. Der an der Einsatzstelle eingesetzte Notarzt versorge noch eine leicht verletzte Person an der Einsatzstelle. Im Anschluss an die Nachlöscharbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

