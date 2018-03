POL-PPMZ: Betrug mit Topfset

Mainz-Altstadt (ots) - Donnerstag, 01.03.2018, 11:00 Uhr

Eine 31-jährige Mitarbeiterin einer Gaststätte in der Straße "Am Kronberger Hof" nimmt ein verpacktes Topfset entgegen. Ein männlicher Täter übergab es mit der Behauptung, es sei von der Chefin bestellt worden, welche ihm namentlich bekannt war. Im Gesprächsverlauf gab er an, dass die dafür offene Rechnung beglichen werden müsste. Die 31-Jährige übergab dem Täter einen niederen dreistelligen Betrag. Dieser verließ die Gaststätte in unbekannte Richtung.

Der Täter wird beschrieben mit 45-50 Jahren und südländischem Aussehen, schwarzen Haaren und Vollbart. Er trug einen Blaumann und sprach akzentfreies Deutsch. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz: 06131 - 65 3633

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131-65-3080

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell