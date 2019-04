Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrunken Unfall verursacht und weggefahren

Hildesheim (ots)

(jpm)Bereits am Morgen des 30.03.2019, kurz vor 08:00 Uhr, fuhr ein 32-jähriger Mann mit einem Klein-Lkw gegen ein geparktes Fahrzeug in der Fahrenheitstraße in Hildesheim und entfernte sich anschließend. Er konnte kurz danach auf dem Gelände einer Tankstelle angetroffen werden. Wie sich herausstellte, stand er unter Alkoholeinfluss.

Den Ermittlungen zufolge beabsichtigte der 32-jährige mit seinem Renault Master rückwärts von einem Parkplatz auf die Fahrbahn der Fahrenheitstraße einzufahren. Dabei stieß er mit dem Heck seines Fahrzeuges gegen die Front eines dahinter geparkten VW Golf und schob diesen ein Stück nach hinten. Anschließend fuhr der Mann vom Parkplatz auf die Fahrbahn. Er setzte seine Fahrt jedoch nicht fort, sondern fuhr noch einmal rückwärts gegen den Golf und schob diesen letztlich gegen einen Mülltonnenbehälter aus Beton.

Danach entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle.

Eine Streifenbesatzung, die kurz nach Bekanntwerden des Unfalls nach dem Klein-Lkw fahndete, stellte den Renault samt Fahrer auf dem Gelände einer Tankstelle auf dem Kennedydamm fest.

Wie sich herausstellte, war der 32-jährige, aus Polen stammende, Fahrzeugführer alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,83 Promille. Der Mann wurde zur Wache verbracht und es wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde durch die Staatsanwaltschaft Hildesheim die Erhebung einer Sicherheitsleistung in Höhe eines unteren vierstelligen Geldbetrages angeordnet.

