POL-W: SG Zu viel Alkohol - Radfahrer verletzte sich bei Sturz in Solingen

Wuppertal (ots)

Vermutlich weil er zu viel Alkohol getrunken hatte stürzte in Solingen ein Radfahrer in der Nacht zu Samstag (29.06.2019) und verletzte sich dabei. Gegen 02:15 Uhr war der 36-Jährige mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Hildener Straße unterwegs. In Höhe eines Supermarktes verlor der Radler die Kontrolle und stürzte. Hierbei verletzte er sich, die Besatzung eines Rettungswagens versorgte den Radfahrer an der Unfallstelle. Da der 36-Jährige stark alkoholisiert war, musste er im Anschluss auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Ob er auch seinen Führerschein verliert, entscheidet sich im weiteren Verfahren. (cw)

