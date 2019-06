POL-W: W/RS/SG Unfallmeldungen aus dem Städtedreieck von gestern

Polizei Wuppertal

Gestern (27.06.2019), gegen 12:30 Uhr ereignete sich auf der Hahnerberger Straße in Wuppertal-Cronenberg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Fahrer eines Krads stürzte ohne Fremdeinwirkung und kollidierte anschließend mit dem Fahrzeug einer 47- jährigen Frau, welche die Hahnerberger Straße in Gegenrichtung befuhr. Der Kradfahrer verletzte sich dabei schwer und wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Eine Zeugin des Unfalls musste aufgrund eines Schocks, ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Die Hahnerberger Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Auf der Loher Straße in Wuppertal-Barmen kollidierten gegen 17:00 Uhr eine Radfahrerin und ein PKW im Kreuzungsbereich der Straße am Brögel. Die Fahrradfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Der 21-jährige Fahrer des PKW blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3700 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Loher Straße gesperrt. Gegen 14:00 Uhr ereignete sich auf der Burger Straße in Remscheid ein Alleinunfall. Ein PKW kam beim Linksabbiegen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Weitere Fahrzeuge waren nicht involviert. Sowohl die 52-jährige Fahrerin des PKW, als auch eine Zeugin des Unfalles mussten von der Rettungswagenbesatzung behandelt werden. Es entstanden 8500 Euro Sachschaden.

