Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfallflucht - Radfahrerin gestürzt

Koblenz (ots)

Am 08.02.2019, gegen 11.00 Uhr befuhr eine 72jährige Radfahrerin die Simmerner Straße bergab in Richtung Innenstadt. Kurz vor der Kreuzung mit der Beatusstraße fuhr ein schwarzer Pkw Audi von dortiger Bushaltestelle aus in den fließenden Verkehr ein. Der Audi-Fahrer übersah die Radfahrerin und schnitt ihr den Weg ab. Um einen direkten Zusammenstoß mit dem Audi zu verhindern, bremste die Radfahrerin stark ab, wich dem Pkw aus und kam dabei zu Fall. Die Radfahrerin wurde durch den Sturz leicht verletzt. Der Audi-Fahrer habe noch nach dem Unfall an der rotgeschalteten Ampel gestanden und sei anschließend weiter in Richtung Europabrücke gefahren.

Zeugen, die Angaben zu dem geflüchteten Audi, dem Fahrer oder dem Unfallhergang machen können, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion 1 telefonisch unter der 0261/103-2510 oder per EMail an pikoblenz1@polizei.rlp.de melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell