Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Nach Raub ins Krankenhaus

Duisburg (ots)

Ein Rettungswagen hat Montagnacht (15. Juli, 3 Uhr) einen Mann nach einem Überfall mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ein Trio hatte den 49-Jährigen vor einer Trinkhalle an der Charlottenstraße geschlagen und ihm seine Geldbörse aus der Hose gezogen. Anschließend zogen sie ihm die Beine weg, so dass er zu Boden stürzte. Die drei Männer nahmen Geld aus dem Portmonee und schmissen es auf der Flucht weg. Unbekannte Passanten brachten es dem Ausgeraubten wieder. Die Polizei sucht diese und weitere Zeugen, die Angaben zu den Räubern machen können. Hinweise nimmt das KK 13 unter der Rufnummer 0203/280-0 an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell