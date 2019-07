Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Notfall vorgetäuscht und Seniorin auf Friedhof ausgeraubt

Duisburg (ots)

Unter dem Vorwand, den Notruf für einen zusammengebrochenen Mann anrufen zu müssen, fragte ein Unbekannter am Sonntag (14. Juli, gegen 13 Uhr) eine Seniorin auf dem Waldfriedhof am Ausgang "Zum Lith" nach ihrem Handy. Als die 85-Jährige es aus ihrer Tasche nahm, sprang ein zweiter Mann aus einem Gebüsch und riss es ihr aus der Hand. Mit der Beute flüchteten die Räuber in Richtung Im Schlenk. Beide Täter sind etwa 20 bis 30 Jahre alt. Einer war dunkel bekleidet. Der andere trug eine dunkle Hose und ein weißes Hemd. Zeugenhinweise nimmt das KK 13 unter 0203 280-0 entgegen.

