POL-DU: Duisburg: "Genau mein Fall" - Jetzt für 2020 bei der Polizei bewerben!

In den Ferien können alle junge Männer und Frauen an ihrer persönlichen Karriere arbeiten und sich bei der Polizei NRW um einen der 2.500 Studienplätze an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung bewerben. Für alle an diesem faszinierenden und abwechslungsreichen Beruf interessierten jungen Leute bietet sich die Gelegenheit noch bis zum 8. Oktober 2019. Bewerben kann sich, wer das 37. Lebensjahr am Einstellungstermin (1. September 2020) noch nicht überschritten hat. Man benötigt das Abitur, die volle Fachhochschulreife oder eine abgeschlossene mindestens zweijährige Berufsausbildung mit anschließender mindestens dreijähriger Tätigkeit in diesem Beruf. Männer und Frauen müssen mindestens 163 cm groß sein. Die sportliche Fitness wird mit dem deutschen Sportabzeichen in Bronze (in der entsprechenden Altersklasse) sowie mit dem Rettungsschwimmabzeichen in Bronze oder dem deutschen Schwimmabzeichen in Gold nachgewiesen. Die charakterliche Eignung wird ebenfalls geprüft.

Im Internet gibt es alle Informationen zu den Voraussetzungen und zur Onlinebewerbung unter: www.genau-mein-fall.de. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit bei den örtlichen Personalwerbern unter der Tel. 0203/280-1055 oder unter personalwerbung.duisburg@polizei.nrw.de einen Termin für ein persönliches Beratungsgespräch zu vereinbaren.

