POL-PDLU: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Speyer (ots) - 28.11.2018, 23.05 Uhr

Ein aufmerksamer Passant teilte hiesiger Polizeidienststelle 3 betrunkene Personen in der Allerheiligenstraße mit, die Fahrzeuge beschädigen würden. Das Trio, Männer im Alter von 27 - 40 Jahren, konnte anhand der vorliegenden Personenbeschreibung in der Lindenstraße einer Personenkontrolle unterzogen werden. Alle drei waren jeweils mit weit über 1 Promille alkoholisiert. Den Tatvorwurf stritten die Männer ab, sie wurden aber von dem vor Ort erschienenen Mitteiler zweifelsfrei wiedererkannt. Bei der anschließenden Absuche des Laufweges konnten zwei an den Außenspiegeln beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

