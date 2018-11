POL-PDLU: Rauchentwicklung

Speyer (ots) - 28.11.2018, 23.22 Uhr

Zwei Reinigungskräfte meldeten über die Rettungsleitstelle Rauchentwicklung in einem Wettbüro in der Auestraße. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich in der Lüftungs-/Heizungsanlage abgelagerter Staub entzündet hatte. Nur durch das frühzeitige Feststellen der Rauchentwicklung und dem dementsprechendem frühen Einschreiten der Feuerwehr konnte ein ausgedehnter Brand verhindert werden.

