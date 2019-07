POL-VER: Autofahrerin kommt aus unklarer Ursache von der Fahrbahn ab + Pkw gerät in Brand + Mehr als 2 Promille am Steuer + Autofahrt endet in Achim + Unbekannter Pkw brennt auf Weide + Radfahrer übersehen

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Autofahrerin kommt aus unklarer Ursache von der Fahrbahn ab + Pkw gerät in Brand + Mehr als 2 Promille am Steuer + Autofahrt endet in Achim + Unbekannter Pkw brennt auf Weide + Radfahrer übersehen

Landkreise Verden und Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Autofahrerin kommt aus unklarer Ursache von der Fahrbahn ab

Langwedel. Am Montagmorgen kam eine 37-jährige Fahrerin eines BMW Mini in einer Linkskurve in der Feldstraße in Fahrtrichtung Daverden nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und kam im Grünstreifen auf der Seite zum Liegen. Aufgrund der Schäden an der Karosserie, war die Frau kurzzeitig im Pkw eingeschlossen. Die Freiwilligen Feuerwehren Daverden, Etelsen und Langwedel waren vor Ort und trennten das Dach ab, um die 37-Jährige zu befreien. Sie verletzte sich bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen leicht und wurde durch Rettungskräfte zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Pkw und einem überfahrenen Leitpfosten liegt bei 8.000EUR.

Über eine Stunde musste die Fahrbahn für die Arbeiten vor Ort voll gesperrt werden wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Die Polizei Langwedel hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter 04232/7617 um Hinweise zum Unfallverlauf.

Pkw gerät in Brand

Verden. Auf der A27 kurz vor der Anschlussstelle Verden-Ost in Fahrtrichtung Cuxhaven geriet am Sonntagnachmittag ein Renault Megane aus bislang unklarer Ursache in Brand. Die 45- und 46-jährigen Insassen konnten das Feuer eigenständig löschen und wurden dabei glücklicherweise nicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Verden löschte an dem Fahrzeug nach und streute ausgelaufene Stoffe auf der Fahrbahn ab.

Mehr als 2 Promille am Steuer

Langwedel. Am Sonntagmorgen musste ein 58-Jähriger seine Fahrt mit einem Renault in der Lindholzer Straße beenden, weil er unter Alkoholeinfluss stand. Bei der Kontrolle des Mannes entstand der Verdacht, der durch einen Atemalkoholtest bestätigt wurde: Bei dem Mann wurden 2,7 Promille festgestellt, weshalb ihm anschließend eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Autofahrt endet in Achim

Achim. Beamte der Polizei Achim kontrollierten am Sonntagnachmittag einen 21-jährigen Fahrer eines VW Lupo in der Sonnenstraße und mussten ihm am Ende die Weiterfahrt untersagen. Bei der Kontrolle und Vortests entstand der Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss am Steuer des Autos saß. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die später ein genaues Ergebnis liefert. Sein Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten. Auf ihn kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Einfluss von Drogen zu.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Radfahrer übersehen

Lilienthal. Bei einem Unfall zwischen einem Mercedes und einem Radfahrer reagierten Ersthelfer am Montagmorgen an der Einmündung der Lüninghauser Straße zur Worphauser Landstraße vorbildlich. Ein 67-jähriger Fahrer eines Mercedes war mit zwei weiteren Insassen in der Lüninghauser Straße an die Einmündung zur Worphauser Landstraße herangefahren, als ein 49-jähriger Radfahrer auf dem Radweg der Worphauser Landstraße fuhr und die Fahrbahn des Autos von rechts querte. Der vorfahrtberechtigte Radfahrer wurde scheinbar von dem Mercedes-Fahrer übersehen, prallte mit dem Auto zusammen, wurde über die Fahrbahn geschleudert und kam auf der Fahrbahn der Worphauser Landstraße zum Liegen.

Ersthelfer reagierten richtig, indem sie die Unfallstelle blockierten, sodass kein weiterer Verkehr den verunfallten 49-Jährigen gefährdete und versorgten ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der Radfahrer wurde schwer verletzt und zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise trug er einen Fahrradhelm, der die Verletzungen möglicherweise abmilderte.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 7.000EUR. Für die Arbeiten der Rettungskräfte musste die Worphauser Landstraße kurzfristig voll gesperrt werden.

