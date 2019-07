Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Bruchmühlbach-Miesau, 90 jähriger als Falschfahrer auf der A6 unterwegs

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist ein Pkw mit Wohnwagen auf der A6, auf der Richtungsfahrbahn Saarbrücken, entgegengesetzt in Richtung Mannheim gefahren. Nachdem mehrere Verkehrsteilnehmer den Falschfahrer zwischen Waldmohr und Bruchmühlbach-Miesau über Notruf gemeldet hatten, gelang es einer Streifenbesatzung den Dacia-Fahrer auf der linken Fahrspur zu stoppen. Der sehr betagte, 90 jährige Fahrer aus Dänemark klagte über Kreislaufprobleme und wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der linke Fahrstreifen in Richtung Saarbrücken war kurzzeitig gesperrt.

