Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hoya-Einbruch in Werkstatt folgt Einbruch in Wohnhaus

Nienburg (ots)

(BER)In der Zeit zwischen Samstag, 13.07.2019 und Montag, 15.07.2019, brachen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Hassel ein. Die Bewohner befanden sich für einige Tage nicht zu Hause. Nachdem die Einbrecher ein Fenster aufgehebelt hatten, drangen sie in das Haus ein, öffneten nahezu alle Möbel und durchwühlten alle Räume. Ob bei dieser Tat Beute gemacht wurde, muss noch ermittelt werden. Fest steht, dass die Einbrecher in den Besitz eines Schlüssels für eine Werkstatt in Eystrup gelangten. Im Anschluss an die Tat im Wohnhaus der Geschädigten, brachen sie auch in die Werkstatt ein. Hier beobachteten Zeugen drei Personen in einem dunklen Pkw, die ohne Licht in Richtung B 215 fuhren. Auch an diesem Tatort muss die Schadenshöhe noch ermittelt werden. Die Polizei in Hoya bittet um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen, insbesondere in der Nacht von Sonntag, 14.07.2019 auf Montag, 15.07.2019 unter Tel.: 04251/934640.

Rückfragen bitte an:



Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell