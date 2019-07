Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Alkoholisierte Irrfahrt in Hoya endet auf dem Dach

Hoya (ots)

(jnb) Am 15.07.2019 gegen 17:35 Uhr riefen gleich mehrere Personen die Polizei Hoya, da es zu einer Verkehrsunfallflucht in der "Von-Kronenfeldt-Straße", in Höhe des Ärztehauses, gekommen ist. Der Unfallverursacher wollte an rechtsseitig abgeparkten Fahrzeugen vorbeifahren und stieß dabei mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Sowohl am entgegenkommenden Fahrzeug als auch an den drei abgeparkten Fahrzeugen ist Sachschaden entstanden. Eine Zeugin konnte sich das Kennzeichen des Unfallverursachers merken. Kurz darauf erreicht die Polizei die Meldung über einen weiteren Verkehrsunfall. Bei Wienbergen sei ein Fahrzeug alleinbeteiligt verunfallt. Das Kennzeichen dieses Fahrzeugs stimme mit der vorherigen Verkehrsunfallflucht überein.

Bei Wienbergen wird ein im rechten Seitengraben liegendes Fahrzeug angetroffen. Der Fahrer hatte sich nach eigenen Angaben selbst aus dem Fahrzeug befreit. Durch die eingesetzten Beamten wurde erheblicher Alkoholgeruch festgestellt. Der leichtverletzte Fahrzeugführer wurde in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht, dort wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Das auf dem Dach liegende Fahrzeug wurde mit einem Kran aus dem Graben gehoben. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Alkohol und wegen Verkehrsunfallflucht. Der Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.

Weitere Zeugenhinweise zum Fahrer des silbernen SUV nimmt die Polizei Hoya unter 04251-93464-0 an.

