Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-20-jähriger verursacht Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Nienburg (ots)

(BER) Am Samstagabend, 13.07.2019, kurz nach 18.00 Uhr, befuhr laut Zeugenaussagen ein 20 - jähriger Mann aus Estorf die Straße "Südring" in Richtung Kreisverkehr mit sehr hoher Geschwindigkeit. Im Kreisverkehr überfuhr er ungebremst die Mittelinsel und kam nach mehreren Kollisionen mit verschiedenen Verkehrszeichen und einem Leitpfosten zwischen den Zufahrten "Berliner Ring" und "Mindener Straße" zum Stehen. Im Bereich des Kreisverkehrs konnte ein Pkw-Fahrer einen Zusammenstoß nur durch eine Gefahrbremsung verhindern. Nach einer kurzen Fahrt in die Mindener Landstraße, setzte er seinen Weg zunächst zu Fuß fort, kehrte später dann zur Unfallstelle zurück. Die Polizeibeamten stellten eine Alkoholbeeinflussung fest. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Audi wurde durch die Kollisionen erheblich beschädigt.

Rückfragen bitte an:



Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell