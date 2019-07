Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mal etwas "Kurioses"

Rinteln (ots)

(swe). Am Sonntag Nachmittag, gegen 15.10 Uhr, erhält die Rintelner Polizei von einem Taxifahrer den Hinweis, dass ein "...sehr junges, sehr leichtbekleidetes Mädchen" von mehreren Männern im Bereich des Bahnhofs fotografiert werde. Die Funkstreife stellte dann fest, dass die 25-jährige aus freien Stücken mit einem Badeanzug bekleidet bei eher kühlen Temperaturen an einem Fotoshooting teilnahm. Die überprüfte Gruppe gab dann noch an, dass man weitere Fotos am "Alten Hafen" schießen wolle.

