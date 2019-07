Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Uchte-Drei Täter flüchten nach Diebstahl im Baumarkt

(BER) Am Donnerstagabend, 11.07.2019, zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr entwendeten zwei Personen einen hochwertigen Akkuschrauber aus einem Baumarkt in Uchte und flüchteten damit über den offenen Außenverkaufsbereich. An der Grundstücksgrenze überkletterten die Diebe einen Metallzaun zum benachbarten Privatgrundstück. Hier wurde mindestens einer der Täter, männlich, südländisch, ca. 20 Jahre alt und schlank, von einem Anwohner gesehen und angesprochen. Der Angesprochene ließ das Diebesgut fallen und flüchtet weiter zu Fuß über die Straße "Im Knick" in Richtung Hauptstraße. Zeugen berichteten den ermittelnden Polizeibeamten, dass sie zuvor zwei junge Männer beobachtet hatten, die mit Fahrrädern auffällig häufig im Bereich der Straße "Im Knick" hin - und hergefahren waren. Eines der offenbar benutzten Fahrräder stellten die Polizeibeamten in Tatortnähe sicher. Die Ermittler möchten nun wissen, wem dieses Rad gehört, bzw. wer es benutzt hat. Weitere Zeugen, die die zwei südländisch aussehenden jüngeren Männer ebenfalls in den Abendstunden des 11.07.2019 im Bereich des Hagebaumarktes oder/und Umgebung gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Stolzenau in Verbindung zu setzen, Tel.:05761 92060.

