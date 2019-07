Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfug mit Sachschaden im Kurpark

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Am 13.07.2019 um 07:00 Uhr teilt ein Mitbürger/in der Polizei mit, dass ein PKW-Anhänger diverse Sachschäden im Kurpark angerichtet hat. In der Nacht vom 12.07. auf den 13.07.2019 haben unbekannte einen PKW-Anhänger, der für Pflegearbeiten im Kurpark benutzt wird, versucht zu entwenden oder Unfug mit zu machen. Der Anhänger wurde neben dem Schlösschen den Hang hinter bewegt, auf dem Weg nach unten haben die Täter vermutlich die Kontrolle über den Anhänger verloren und diesen losgelassen. Auf der Herrenlosen fahrt den Abhang hinunter beschädigte der Anhänger eine Laterne, ein Treppengeländer und eine Treppenstufe im Kurpark. Täterhinweise bitte an die Polizei Bad Nenndorf, Tel.: 05723/94610

