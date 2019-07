Polizei Hagen

POL-HA: Werkzeug aus Keller gestohlen

Hagen (ots)

Bereits am Samstagnachmittag, zwischen 12:30 Uhr und 17:30 Uhr, kam es zu einem Kellereinbruch in der Dorotheenstraße. Unbekannte Täter brachen eine Kellerparzelle in dem Mehrfamilienhaus auf und gelangten so in das Innere des Verschlages. Sie entwendeten eine hochwertige Bohrmaschine im Wert von 450 Euro. Der Sachschaden an Schloss und Tür beläuft sich auf rund 150 Euro. Hinweise auf die Täter bestehen noch nicht. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise können unter 02331 986 2066 weitergegeben werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell