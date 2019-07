Polizei Hagen

POL-HA: Flüchtiger Fahrzeugführer

Urkundenfälschung

Hagen (ots)

Am 13.07.2019, gegen 01:22 Uhr, wollten Polizeibeamte den Fahrer eines blauen Pkw VW Golf auf der Langenkampstraße in Hagen Hohenlimburg anhalten und kontrollieren. Der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit bis zur Brenscheider Mühle. Dort stellte er das Fahrzeug ab und lief anschließend in das angrenzende Waldgebiet. Ersten Erkenntnissen zufolge gehörten die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Pkw. Die Ermittlungen zu dem Fahrzeugführer dauern an. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung wurde eingeleitet. Der Pkw wurde sichergestellt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

