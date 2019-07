Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb wurde mit Haftbefehl gesucht

Hagen (ots)

Am Donnerstag bemerkte ein Ladendetektiv um 13.40 Uhr in einem Elektromarkt auf der Mittelstraße einen Mann, der ihm bereits aus einem vorausgegangenen Ladendiebstahl bekannt war. Der Ladendetektiv folgte dem Verdächtigen und sah, dass dieser eine Spielekonsole im Wert von 99 Euro in einer Tasche verschwinden ließ. Der Zeuge hielt den 24-jährigen Dieb am Ausgang fest und rief die Polizei. Bei der Durchsuchung des 24-Jährigen konnte ein Klappmesser in seiner rechten Hosentasche aufgefunden werden. Außerdem lag gegen den Ladendieb ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hagen vor. Da der 24-Jährige den ersatzweise geforderten Geldbetrag in Höhe von 180 Euro entrichten konnte, musste er die Haft nicht antreten. Ihn erwartet nun ein neues Strafverfahren wegen Ladendiebstahl.

