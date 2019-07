Polizei Hagen

POL-HA: Einbrüche in das Schwenke-Zentrum

Hagen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 11.07.2019 brachen unbekannte Täter in zwei Geschäfte im Schwenke-Zentrum an der Elberfelder Straße ein. Bei einem Geschäft hängten die Täter eine Glasschiebetür aus und entwendeten aus dem Inneren des Ladens Taschenlampen, kistenweise Batterien sowie Süßigkeiten im Wert von ca. 200 Euro. Die Täter drangen ebenfalls in die Verkaufsräume eines Outlet-Stores für Outdoor-Bekleidung ein. Dort nahmen die Täter zumindest eine Geldkassette mit. Ob noch weitere Gegenstände fehlen, ist noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise unter 02331-986-2066.

