Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall auf der Tückingstraße

Hagen (ots)

Am 10. Juli ereignete sich auf der Tückingstraße in Haspe gegen 8.30 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Eine 73-Jährige fuhr mit ihrem Golf in einen Kreisverkehr und kollidierte mit dem Opel einer 37-jährigen Frau, die aus Richtung Detmolder Straße kam. Die Rentnerin stieß im weiteren Verlauf mit einem dritten Fahrzeug zusammen. Die 53-jährige Fahrerin dieses Wagens verletzte sich ebenso wie die Seniorin selbst bei dem Unfall leicht. Beide kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Das Verkehrskommissariat übernahm die Ermittlungen.

