Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand einer leerstehenden Lagerhalle

Lüdenscheid (ots)

Am gestrigen frühen Abend (gegen 18 Uhr) kam es zu einem Brand in einer leerstehenden Lagerhalle im 1. Obergeschoss eines Hauses an der Bräuckenstraße. Der Besitzer eines Getränkemarktes im Erdgeschoss wurde von einem Zeugen auf "Rauch" im hinteren Bereich des Gebäudes aufmerksam gemacht. Nachdem die Feuerwehr informiert wurde, verließen die drei Personen das Gebäude. Die Feuerwehr löschte den Brandherd, Personen kamen nicht zu Schaden, die Höhe des Sachschadens kann bisher nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell