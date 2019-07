Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe nehmen Heckenschere mit

Neuenrade (ots)

Am Freitag, 5. Juli, benutzte der Geschädigte seine benzinbetriebene rote Dolmar-Heckenschere an der Wiegenstraße zum Heckeschneiden und legte diese nach getaner Arbeit vor das Haus, nahe der dortigen Mülltonnen. Am Samstagmorgen stellte der 63-jährige Neuenrader den Diebstahl der Heckenschere fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Werdohl entgegen.

