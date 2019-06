Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Hövels - Fund von Betäubungsmitteln bei kontrolliertem Radfahrer

Hövels (ots)

Ein 20-jähriger, männlicher Radfahrer aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen fiel am späten Abend des 09.06.2019 einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Betzdorf auf. Der Radfahrer fuhr ohne Licht entlang der B62 in Hövels in Richtung Wissen. Zudem telefonierte er während der Fahrt. Bei der folgenden Kontrolle wurden bei dem Radfahrer mehrere kleine Tütchen mit Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Aufgrund der Feststellungen wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet.

