Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Grauer Citroen C4 Cactus beschädigt

Fahrradfahrer gesucht

Emmerich (ots)

Am Samstag (23. Februar 2019) gegen 12:40 Uhr wurde ein grauer Citroen C4 Cactus beschädigt, der am Fahrbahnrand der Normannstraße abgestellt war. Es entstand ein Schaden am Heck des Fahrzeugs. Ein Anwohner hatte ein Aufprallgeräusch gehört und ist daraufhin nach draußen gegangen. Er sah einen Jungen, der mit seinem Fahrrad an dem Citroen stand und fragte ihn, ob er gegen den Wagen gefahren sei. Der Junge sagte darauf hin, es sei nichts passiert und setzte seine Fahrt in Richtung Gerhard-Cremer-Straße fort. Der Zeuge gibt an, der Junge sei ca. 14 bis 16 Jahre alt gewesen. Er trug ein blaues Kapuzenshirt und eine blaue Jeans.

Der Junge sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830 zu melden. (cs)

