Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfallflucht in Hohenlimburg

Hagen (ots)

Bereits am Montagnachmittag kam es in Hohenlimburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 13:50 Uhr befuhr ein Mann mit seinem Mercedes die Schälker Landstraße in Richtung Reh mit derart ungewöhnlicher Fahrweise, dass Fußgänger beeinträchtigt wurden. Kurz darauf, so beschrieben Zeugen, haben sie einen Knall hören können, der auf einen Unfall des Mercedes hindeutete. Die Polizei ermittelte über das Kennzeichen einen 48-jährigen Mann, der als Fahrer in Frage kam. An seiner Wohnanschrift in Hohenlimburg fanden die Beamten schließlich den beschädigten Mercedes sowie den Mann, der stark alkoholisiert war. Er musste eine Blutprobe abgeben. Seinen Wagen stellten die Beamten sicher. Die Polizei bittet um Hinweise zum Sachverhalt, insbesondere zum Unfallgeschehen, unter der Nummer 02331-986-2066.

