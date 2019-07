Polizei Hagen

POL-HA: Einbrüche in Spielhallen

Hagen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fanden zwei Einbrüche in Hohenlimburger-Spielhallen statt. In der Freiheitstraße gelangten unbekannte Täter in der Zeit zwischen 1.00 Uhr und 3.00 Uhr durch eine Hintertür in ein Gebäude. Dort entwendeten sie zwei Scheinkassetten mit insgesamt 2.000 Euro aus Spielautomaten. In der Esserstraße hebelte zudem ein unbekannter Täter die Tür einer Spielbank auf und entwendete Bargeld im Wert von ca. 300 Euro. Die Tat geschah in den frühen Morgenstunden gegen 4 Uhr. Ob ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen besteht, prüft die Kriminalpolizei. Zeugen werden gebeten sich unter 02331 - 986-2066 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressesprecherin

Ramona Arnhold

Telefon: 02331/986 1508

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell